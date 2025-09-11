Главный тренер «Авангарда» Буше: на данном этапе нам не нужны лёгкие победы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в домашнем матче.

«В прошлом матче мне показалось, что, когда мы, пропустив гол, отошли от своей игры, стали нервничать, хотя мы и так переживали — хотели выиграть первый матч сезона на домашнем льду. Сегодня всё было не так.

Мы понимали, что, несмотря на то кто откроет счёт и какой он будет, нужно придерживаться своей игры. Даже после пропущенной шайбы мы продолжали уверенно идти вперёд. На тренировках розыгрыш большинства выглядит здорово. Ребята нервничают, потому что только привыкают друг к другу. Когда эмоции зашкаливают, появляется определённый брак. А для реализации большинства нужны спокойствие и уверенность. Она приходит с успешными матчами и победами. Сегодня ребята буквально вцепились в клюшки, передачи и броски получались у них не так хорошо, как они умеют делать. Были видны ошибки, однако на данном этапе нам не нужны лёгкие победы, на старте чемпионата нужно побеждать за счёт действий в равных составах, а не спецбригад.

Нам было необходимо добавить скорости, а Гуляев — скоростной хоккеист и может помочь в этом компоненте, поэтому его перевели в атаку. В прошлом матче нам не хватало скорости впереди. Ещё одна причина — отсутствие центрального нападающего, пока у нас нет усиления. Но это временная мера, мы не планируем весь сезон использовать Гуляева в нападении», — цитирует Буше сайт КХЛ.

