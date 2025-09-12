«Приезжает братва и говорит игроку: ты с нами остаёшься». Крикунов — о работе в 90-е

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о специфике работы в хоккее в 90-е.

— В Екатеринбурге вы приходили в команду, у которой убили президента летом (13 июня 1996-го киллер застрелил Александра Корнева: убийство осталось нераскрытым. — Прим. «Чемпионата»), было полное пепелище…

— Я пришёл — он был ещё жив. Я уехал в Латвию, русских спортивных газет там не было. Возвращаюсь в Екатеринбург, приезжаю в клуб, меня встречает Валентин Озеров, его заместитель. Спрашиваю: «Где Корнев?» Он говорит: «Ты чего, не знаешь? Его через день после твоего отъезда застрелили».

Положение было сложное. Александр Асташёв из клуба ушёл и почти всю основу с собой забрал. Пашу Дацюка оставил, тот ему не нравился, что ли. Паша тогда совсем молодой был, 18 лет только.

— Вы работали в неблагополучные в плане наркотиков годы. Вам приходилось кого-то из парней учить жизни, кого-то вытаскивать из этого, быть может?

— Помню, одного парня взяли, а братва приехала и забрала его. Он, может быть, сумел бы играть, мы с ним переговорили. А тут братва приехала, его хоп — и говорит: «Ты, парень, уже с нами остаёшься». При мне не было проблем с наркотиками, а вот уже потом поймали одного форварда на контрабанде кокаина: быстренький такой был, шустренький (Денис Поченков уже отбыл наказание и сейчас выступает на любительском уровне. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.