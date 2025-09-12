Скидки
Хоккей

«КХЛ оттуда может брать и брать людей». Крикунов — об уровне ВХЛ

«КХЛ оттуда может брать и брать людей». Крикунов — об уровне ВХЛ
Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал об уровне организации в ВХЛ. Специалист ранее работал наставником в клубе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

— В бытовом плане удивились в ВХЛ чему-то? Всё-таки организация другая, чартеров уже нет.
— Мне не тяжело было, автобусом там катались. Там так календарь устроен, что ты приезжаешь в какой-то город, там расстояния 300 км между городами. Мне не тяжело ездить, я каждый отпуск 6-7 тыс. км на машине по Европе проезжал. Поэтому сама эта поездка мне была не в тягость. Чуть-чуть всё послабее, но руководство попросило, я до конца сезона отработал, народ успокоился.

— А в плане хоккея? Всё-таки теперь вышка сильно омоложена по сравнению с тем, что было раньше.
— Там довольно много хороших ребят. По идее, КХЛ оттуда должна брать, брать и брать этих людей. Под каждым клубом находится клуб «вышки»: где-то своя, где-то по договору работают, там есть народ. Надо работать побольше этим командам, и, думаю, будет нормально, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
Новости. Хоккей

