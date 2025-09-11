Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козырев: «Северсталь» победила за счёт командных действий, плюс мужество

Козырев: «Северсталь» победила за счёт командных действий, плюс мужество
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победной встрече со «Спартаком» (2:1) в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Калдис, Чебыкин) – 11:39 (5x4)     1:1 Рубцов (Вишневский, Морозов) – 30:47 (5x4)     1:2 Абросимов (Танков, Грегуар) – 47:11 (5x5)    

— На протяжении всей поездки за нами следовали наши болельщики. Поддерживали в трёх городах. Мы это очень ценим и благодарны им. Что касается игры – хорошая игра. «Спартак» — играющая, хорошо знакомая нам команда. Мы победили за счёт командных действий.

— Сегодняшняя игра отличалась чем-либо от серии плей-офф?
— Сегодняшняя игра – рядовая игра, которая ведётся за два очка, которые нам важны для выхода в плей-офф.

— Вы сказали: «за счёт командных действий». За счёт более сыгранной команды, не за счёт скоростных действий?
— Здесь всё в целом. Это и игра в пас, это движения, это скорость – все компоненты. Плюс мужество. Вы видели, как ребята оборонялись, ловили шайбы на себя. Это всё подразумевает командные действия, игру на команду, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Видео
Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android