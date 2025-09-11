Козырев: «Северсталь» победила за счёт командных действий, плюс мужество

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победной встрече со «Спартаком» (2:1) в Москве.

— На протяжении всей поездки за нами следовали наши болельщики. Поддерживали в трёх городах. Мы это очень ценим и благодарны им. Что касается игры – хорошая игра. «Спартак» — играющая, хорошо знакомая нам команда. Мы победили за счёт командных действий.

— Сегодняшняя игра отличалась чем-либо от серии плей-офф?

— Сегодняшняя игра – рядовая игра, которая ведётся за два очка, которые нам важны для выхода в плей-офф.

— Вы сказали: «за счёт командных действий». За счёт более сыгранной команды, не за счёт скоростных действий?

— Здесь всё в целом. Это и игра в пас, это движения, это скорость – все компоненты. Плюс мужество. Вы видели, как ребята оборонялись, ловили шайбы на себя. Это всё подразумевает командные действия, игру на команду, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!