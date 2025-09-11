Скидки
«Купили пистолет и выстрелили себе в ногу». Гру — о поражении «Трактора» от СКА

«Купили пистолет и выстрелили себе в ногу». Гру — о поражении «Трактора» от СКА
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог встречи со СКА (2:5) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

— Сегодня мы старались, у нас были свои моменты, но слишком много ошибок, нельзя столько раз терять шайбу и допускать столько выходов два в одного, три в два.

— Показалось, ошибок до первого и второго гола СКА было не так много. Как будто голы провоцировали на ошибки, появлялась нервозность.
— Думаю, мы хорошо начали матч. Но каждый раз, когда в игре что-то случается, она сразу меняется. Думаю, мы хорошо реагировали, но у нас были пять-шесть плохих минут во втором периоде. Голевые моменты мы создавали, но вратарь соперника хорошо сыграл. Нельзя столько раз позволять сопернику выходить в контратаки. Это можно сравнить с метафорой, когда покупаешь пистолет и стреляешь себе в ногу. Именно это мы сегодня и сделали.

— СКА проводил контратаки, но позиционно создавал не так много. Это проблема системная или усталость после четырёх матчей?
— Согласен, это не системная проблема, а проблема в дисциплине по системе, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

