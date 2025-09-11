«Купили пистолет и выстрелили себе в ногу». Гру — о поражении «Трактора» от СКА

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итог встречи со СКА (2:5) в Санкт-Петербурге.

— Сегодня мы старались, у нас были свои моменты, но слишком много ошибок, нельзя столько раз терять шайбу и допускать столько выходов два в одного, три в два.

— Показалось, ошибок до первого и второго гола СКА было не так много. Как будто голы провоцировали на ошибки, появлялась нервозность.

— Думаю, мы хорошо начали матч. Но каждый раз, когда в игре что-то случается, она сразу меняется. Думаю, мы хорошо реагировали, но у нас были пять-шесть плохих минут во втором периоде. Голевые моменты мы создавали, но вратарь соперника хорошо сыграл. Нельзя столько раз позволять сопернику выходить в контратаки. Это можно сравнить с метафорой, когда покупаешь пистолет и стреляешь себе в ногу. Именно это мы сегодня и сделали.

— СКА проводил контратаки, но позиционно создавал не так много. Это проблема системная или усталость после четырёх матчей?

— Согласен, это не системная проблема, а проблема в дисциплине по системе, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

