Толчинский — о поражении от «Динамо»: не скажу, что соперник создал «Металлургу» проблемы

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б).

«Не скажу, что динамовцы создали нам большие проблемы. Мы играли хорошо, много бросали. Здорово сыграл вратарь «Динамо», защитники блокировали последний бросок. Мы не довели дело до логического конца. Думаю, мы постепенно втянемся.

Просмотр матча со стороны всегда даёт пользу — немного переосмысливаешь свои действия, по-другому видишь игру. Я отдохнул, посмотрел сверху, понял, во что команда пытается играть. Это мне помогло», — цитирует Толчинского сайт КХЛ.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о выступлении форварда Сергея Толчинского.