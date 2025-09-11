Результаты матчей КХЛ на 11 сентября 2025 года

Сегодня, 11 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 сентября 2025 года (время московское):

«Авангард» — «Амур» — 2:1;

«Металлург» — «Динамо» М — 1:2 Б;

«Нефтехимик» — «Динамо» Мн — 4:3;

СКА — «Трактор» — 5:2;

«Спартак» — «Северсталь» — 1:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.