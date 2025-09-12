Скидки
Хоккей

Юдин рассказал о фиктивном переходе в «Салават Юлаев» на один день

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин рассказал о фиктивном переходе в «Салават Юлаев» на один день.

– Где вы проходили предсезонку? На базе СКА, как я понимаю, вы тренироваться не могли.
– Я летом очень много времени провёл в Казани, готовился здесь, в зале у Александра Бурмистрова, он располагает всем, есть тренажёры специальные хоккейные, всё что нужно. Рекомендую! Единственное, было тяжело со льдом, а так в плане ОФП – всё в порядке.

– Одному сложнее тренироваться?
– Конечно. Но были знакомые рядом в зале.

– Был странный момент – перед расторжением контракта вас отправили на день в «Салават Юлаев». Что это было?
– Я сразу понимал, что это только юридическая история. Играть за Уфу мне не предлагали, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

