Юдин заявил, что ни разу не общался с Ларионовым после его назначения в СКА

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин заявил, что ни разу не общался с главным тренером СКА Игорем Ларионовым после его назначения в армейский клуб.

– Насколько летняя ситуация с непонятным статусом в СКА и расторжением контракта через обмен вас выбила из колеи?

– Да не было такого, в принципе, что как-то тригеррила. Всё равно, нет-нет, да понимаем примерно свои возможности и перспективы. Первые две недели было всё спокойно, потом уже, ближе к началу чемпионата начал понимать, что надо как-то действовать. Но это не сильно беспокоило меня в том плане, что я знал, понимал, безработным я точно не останусь.

– Какое-то общение, разговор с Игорем Ларионовым был?

– Не было. Никакого, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.