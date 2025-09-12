Скидки
Юдин заявил, что ни разу не общался с Ларионовым после его назначения в СКА

Юдин заявил, что ни разу не общался с Ларионовым после его назначения в СКА
Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин заявил, что ни разу не общался с главным тренером СКА Игорем Ларионовым после его назначения в армейский клуб.

– Насколько летняя ситуация с непонятным статусом в СКА и расторжением контракта через обмен вас выбила из колеи?
– Да не было такого, в принципе, что как-то тригеррила. Всё равно, нет-нет, да понимаем примерно свои возможности и перспективы. Первые две недели было всё спокойно, потом уже, ближе к началу чемпионата начал понимать, что надо как-то действовать. Но это не сильно беспокоило меня в том плане, что я знал, понимал, безработным я точно не останусь.

– Какое-то общение, разговор с Игорем Ларионовым был?
– Не было. Никакого, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Юдиным читайте на «Чемпионате»:
«У Ларионова своё мнение». Юдин осваивается в «Автомобилисте» после разрыва со СКА
«У Ларионова своё мнение». Юдин осваивается в «Автомобилисте» после разрыва со СКА
