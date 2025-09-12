Юдин – о Ларионове: не обсуждаю его решения, это его ответственность за команду

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин высказался о стиле работы главного тренера СКА Игоря Ларионова.

– Насколько это правильно и честно с его стороны – выгонять людей из команды, не дав им провести ни одной тренировки?

– Слушайте, это будет неправильно, я никогда не обсуждаю так чью-то работу, потому что я сам работаю и можно так докопаться до любого человека и его решений. У него своё мнение было, и я его уважаю. Спасибо в принципе, что всё было сказано заранее.

– В любом случае это же редкость, решать так по составу на сезон, просто разбирая список игроков и вычёркивая определённые фамилии. Разве это нормально?

– Ещё раз скажу, я не в праве говорить, я не обсуждаю его решение, никакие решения. Это было его видение, у него свои перспективы, это его ответственность за команду, за результат, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.