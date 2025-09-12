Защитник Юдин рассказал о переходе в «Автомобилист»

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин рассказал о своём переходе в стан уральского клуба.

– Кроме «Автомобилиста» какие-то ещё варианты вы рассматривали?

– Нет. А зачем? Это мой единственный клуб, я действующий игрок «Автомобилиста», о других вариантах не думал. Не вижу смысла, поступило хорошее предложение, другое уже не рассматриваешь.

– Какая ключевая причина, по которой сразу остановились на Екатеринбурге?

– Потому что отличный коллектив, был конкретный разговор с главным тренером, понимание моих задач.

– Какие задачи ставит перед вами тренерский штаб Заварухина?

– Прежде всего это командные задачи, в первую очередь. Личные перед собой не ставлю никогда, и раньше тоже не ставил. Важнее всего команда, её результат, а потом уже личности идут и какая-то персональная статистика. Это всё второстепенно, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.