Главная Хоккей Новости

Защитник Юдин рассказал о переходе в «Автомобилист»

Защитник Юдин рассказал о переходе в «Автомобилист»
Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин рассказал о своём переходе в стан уральского клуба.

– Кроме «Автомобилиста» какие-то ещё варианты вы рассматривали?
– Нет. А зачем? Это мой единственный клуб, я действующий игрок «Автомобилиста», о других вариантах не думал. Не вижу смысла, поступило хорошее предложение, другое уже не рассматриваешь.

– Какая ключевая причина, по которой сразу остановились на Екатеринбурге?
– Потому что отличный коллектив, был конкретный разговор с главным тренером, понимание моих задач.

– Какие задачи ставит перед вами тренерский штаб Заварухина?
– Прежде всего это командные задачи, в первую очередь. Личные перед собой не ставлю никогда, и раньше тоже не ставил. Важнее всего команда, её результат, а потом уже личности идут и какая-то персональная статистика. Это всё второстепенно, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

