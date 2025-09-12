Скидки
Юдин — об «Ак Барсе»: практически родной клуб, который многое мне дал в жизни

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин с благодарностью вспомнил время выступления за казанский «Ак Барс».

– Вы же в первый раз в Казани в составе другой команды после зимнего перехода в СКА?
– Верно. Я успел сыграть один домашний матч для СКА на СКААрене. В Казань с другим клубом ещё не приезжал.

– Какие эмоции?
– Приятные, разумеется. Можно сказать, уже как во второй дом возвращаюсь, люблю Казань. Встретили болельщики у арены, со многими пообщался. Приятно, что меня помнят.

– Почему решили не выходить на лёд в матче с «Ак Барсом»? Николай Заварухин сказал, что это было в том числе и ваше решение.
– Конечно, сложно вливаться сразу. Я пропустил всю предсезонную подготовку, сейчас пытаюсь как-то набрать форму в максимально короткий срок. Спасибо тренерскому штабу, что входят в моё положение, с пониманием относятся. Выходить против Ак Барса, тут не только физическое, но ещё и эмоциональное состояние важно.
Первая игра за «Автомобилист», первая игра после долгой паузы и сразу в Казани, против клуба, который в любом случае мне практически родной, против клуба, который очень многое мне дал в жизни… И играть против них сразу без раскачки было бы тяжело, как физически, так и эмоционально, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

