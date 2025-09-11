Гру рассказал, почему Григоренко пропустил матч со СКА

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после встречи со СКА (2:5) рассказал, почему матч пропустил нападающий Михаил Григоренко.

— Что с Григоренко?

— У него повреждение, ожидается, что он пропустит и следующую игру.

— Насколько серьёзным препятствием сегодня для вас стал Плешков?

— Он провёл отличный матч.

— Активный хоккей в первой половине матча, не считаете стратегической ошибкой играть со СКА в открытый хоккей?

— Это не было частью нашего плана, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.