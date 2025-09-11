Скидки
Главная Хоккей Новости

Гру: этот «Трактор» — уже не та команда, что играла в финале. У нас 10 новых игроков

Гру: этот «Трактор» — уже не та команда, что играла в финале. У нас 10 новых игроков
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после встречи со СКА (2:5) ответил на вопрос о разницы команды с той, что играла в финале Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

— Этот «Трактор» — продолжение прошлогоднего или что-то новое?
— 50 на 50. Мы подписали 10 новых игроков, может, 11. Стабильности пока нет. В прошлом году нам потребовалось время на это. Игроки должны найти свою игру, пока что наши лидеры играют не на лидерском уровне. Но сегодня был наш лучший матч в сезоне и в плане катания, и в плане соревновательного духа, качества передач. Не могу сказать того же о работе с шайбой. Как только лидеры начинают терять шайбу в атаке, это сразу убивает игру.

— Три поражения в четырёх матчах, не такого старта ждут от финалиста. Что думаете об этом, как реагируете?
— Это уже не та команда, что играла в финале. У нас же 10 новых игроков. «Трактор» играл в финале, половина этой команды играла в финале. Моя работа – тренировать на матче, анализировать матч и учить игроков, что нужно исправить. Я так буду делать и дальше.

— Вы ответили на один вопрос без перевода. Насколько у вас идёт прогресс в русском языке, изучаете его? Насколько продвинулись?
— Иногда я понимаю, что говорят, иногда нет. Зависит от слов, от скорости речи. В том вопросе я услышал слова система и дисциплина, мне говорят, я хорошо читаю между строк, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

