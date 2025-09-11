Скидки
Игорь Ларионов прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ

Игорь Ларионов прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил первую победу в сезоне КХЛ в игре с «Трактором» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

— Благодарю наших болельщиков, которые заполнили трибуны, получили массу эмоций. Игра приняла сложный характер. Мы держали игру под контролем, но без интриги не бывает хороших матчей. Будем какие-то вещи корректировать, подчищать. Проблески игры, которая была в Нижнем, сегодня увидели лучше, но это не предел. Не будем пока говорить о качестве игры, главное было взять два очка.

— Испытываете облегчение от первой победы или осознание того, что корпус «Роллс-Ройса» начинает обретать более чёткие очертания?
— Настроение другое, приятно победить дома, в первой игре. Матчи открытия в домашней серии всегда не самые простые. Это приятно, по качеству и рисунку было много хорошего. Будем продолжать улучшать компоненты игры. Радует, что коллектив начинает понимать, что мы им даём. Важно не засушивать матч при 1:0 после первого периода, а играть в тот хоккей, который заставляет зрителей возвращаться на трибуны. Приятно, что люди пришли и поддержали команду.

— Один из хороших моментов – атаки с ходу, но куда-то делать игра в позиционных атаках. Как соблюдать этот баланс?
— Будут матчи, которые будут давать полное удовлетворение, будут такие, которые будут давать разочарование. Это часть процесса. Сегодня потрясающие голы из атак с ходу, радует, что начинают работать все звенья. Это только начало. Мы хотели изначально, чтобы каждая тройка вносила свой вклад – это будет.

Мы хотим играть на встречных курсах, с обилием моментов. Против «автобуса» играть по периметру… Такие матчи тоже будут, но эта игра показала, что моменты, которые мы отрабатываем, позволяют нам забивать такие голы, как сегодня, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

