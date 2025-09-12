Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юдин: не болею за какой-то определённый клуб, персонально переживаю за людей

Юдин: не болею за какой-то определённый клуб, персонально переживаю за людей
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин заявил, что не поддерживает определённый клуб.

– СКА вылетел достаточно рано. Успели посмотреть решающий матч серии «Ак Барса» и «Автомобилиста»?
– Нет, когда только заканчивается для тебя чемпионат, первое время тяжело что-то смотреть, я пытаюсь отдохнуть от хоккея, от слова совсем. Но ненадолго выключаюсь, со следующей серии уже всегда смотрю, хоккей в целом у меня дома круглосуточно включён, можно сказать не выключаем. Но так, чтобы досконально изучать, я не знал, что буду в дальнейшем игроком «Автомобилиста», не думал об этом, специально за командой не следил.

– Не было желания поболеть в той серии по старой памяти за «Ак Барс»?
— Я не болею за какой-то определённый клуб обычно. Я болею прежде всего за ребят, с которыми у меня хорошие отношения. Смотрел серию Казани с московским «Динамо», но у меня есть и там друзья, Кирилл Адамчук мой хороший друг. Я скорее персонально переживаю за людей, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Юдиным читайте на «Чемпионате»:
«У Ларионова своё мнение». Юдин осваивается в «Автомобилисте» после разрыва со СКА
Эксклюзив
«У Ларионова своё мнение». Юдин осваивается в «Автомобилисте» после разрыва со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android