Юдин: не болею за какой-то определённый клуб, персонально переживаю за людей

Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин заявил, что не поддерживает определённый клуб.

– СКА вылетел достаточно рано. Успели посмотреть решающий матч серии «Ак Барса» и «Автомобилиста»?

– Нет, когда только заканчивается для тебя чемпионат, первое время тяжело что-то смотреть, я пытаюсь отдохнуть от хоккея, от слова совсем. Но ненадолго выключаюсь, со следующей серии уже всегда смотрю, хоккей в целом у меня дома круглосуточно включён, можно сказать не выключаем. Но так, чтобы досконально изучать, я не знал, что буду в дальнейшем игроком «Автомобилиста», не думал об этом, специально за командой не следил.

– Не было желания поболеть в той серии по старой памяти за «Ак Барс»?

— Я не болею за какой-то определённый клуб обычно. Я болею прежде всего за ребят, с которыми у меня хорошие отношения. Смотрел серию Казани с московским «Динамо», но у меня есть и там друзья, Кирилл Адамчук мой хороший друг. Я скорее персонально переживаю за людей, — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.