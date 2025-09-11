Ларионов: есть романтическая мысль — сделать в СКА Grind Line, как была в «Детройте»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какой хоккей планирует поставить в армейском клубе.

— Эксперименты будут продолжаться. Мы не хотим быть предсказуемой командой, которая не меняет состав. Перед голом Короткого я перебросил в его звено Дишковского, это сработало. Дай бог, чтобы такие перемены работали и в других матчах. Мы всё равно будем искать. В следующем матче выходит Бландизи, он добавит перца и огня. Надеюсь, это даст ещё элемент игры, которую вы хотите видеть. В ближайшую неделю ожидаем и возвращение Педана и Зайцева, они добавят опыта, силы и надёжности.

— Молодёжь себя здорово проявила, ярко играла, но не без ошибок. У них есть право на ошибку, вы будете продолжать им доверять?

— Я понимаю зону ответственности и стресса, которая может быть у тренера в новой команде. В этих матчах и проявляется терпение к ребятам, которые выходят с большим желанием, понимая, что у них большой шанс играть в этой команде стабильно. Без ошибок не обойтись. Мы с помощниками стараемся в спешке добиться стабильности и опыта. Ребята будут ошибаться, если мы будем их придерживать, ругать за это, они не будут расти. У них есть право на ошибку, но не хочу говорить о них много. Одна игра не делает карьеры, важно, чтобы они оставались на земле, не взлетали. Молодой игрок должен трезво оценить. Забили хорошие голы, но впереди ещё 65 матчей, непростое испытание. Этим мальчишкам ещё многое надо пройти, чтобы стать мастерами.

— Что вы увидели в Дишковском, который раньше не блистал в ВХЛ?

— Он играет определённую роль для нашей команды. Я могу вернуться в историю, в «Детройте» была Grind Line, которая перегрызала всех. Наша задача – сделать такое звено. Они играли потрясающую роль, выиграли четыре Кубка Стэнли и делали ту работу, которую не делает никто. Может, это романтическая мысль, но она во мне сидит. У нас все четыре звена должны быть разными. Дишковский, Поляков и Короткий будут расти и делать свои дела, поэтому они получают место в составе.

Лутфуллин – интересный парень, мы его специально отправили в ВХЛ, чтобы получал игровую практику. Это лучше, чем тренироваться, ездить с командой, есть бутерброды и попкорн. Но сезон длинный, без травм не обойтись, все должны быть в обойме. Это часть профессии.

У нас четыре умных центра, мы хотим, чтобы у нас были быстрые крайние. Всегда думаем на будущее, надо готовить молодёжь. Пока эти ребята делают свою работу очень хорошо. Не хочу забегать вперёд, перехваливать, это опасно. Сейчас им напоют друзья, девушки, агенты, придут ещё за новыми контрактами. Это просто начало долгого пути, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.