Ларионов: разные подарки были от нас и от «Трактора». Наши — более щедрые

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ход победного матча с челябинским «Трактором» (5:2).

— Что сделали в перерыве, чтобы третий период забрать уверенно?

— Когда выигрываешь в одну шайбу, тем более в непростой ситуации. Сушить игру, делать её скучной мы пока не готовы. Это не плей-офф, хотя и в плей-офф такие вещи работают. Мы полностью контролировали игру, а пропущенные голы были от индивидуальных ошибок. Это дало нервозность, я хотел успокоить ребят, чтобы они принимали правильные решения с шайбой. Нельзя давать сопернику шанс за шансом. Они должны заработать эти голы, а мы им их дали. В начале третьего периода народ трясло, но забили четвёртый гол, это дало запас уверенности довести матч до победы. Таких матчей будет много, мы должны гибридно подходить к таким играм, знать, где можно рисковать, а где надо сыграть просто. Мы всё равно искали пути к воротам, рисковали. Но хочется, чтобы было меньше стресса.

— Был ли сегодня гол, который какая-то команда заработала сама? Потому что Гру тоже сказал, что «Трактор» подарил шайбы СКА.

— Может быть, у каждого своё видение игры. Если коллега так сказал, ему так виднее. Но нам никто не отдавал передачу на клюшку, как мы отдавали сопернику. Немного разные подарки были у нас и у них, наши подарки были более щедрые. Мы хотим это исключить. Но какие голы забили Короткий, Поляков, Хайруллин… Это фантастика! Быстрый, красивый, креативный хоккей, пять-восемь передач, которые ведут к голу. Не просто навал, отскок, добивание, а интересные ходы, которые завершались голами, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.