Ларионов — о тактике на габаритного соперника: большие игроки быстро устают
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о выборе тактики на победный матч с «Трактором» (5:2), учитывая габаритных игроков челябинского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5) 2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5) 2:1 Дюбе – 27:12 (5x5) 3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5) 3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4) 4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5) 5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)
— У игроков «Трактора» было преимущество в габаритах, это влияет на выбор тактики?
— Влияет. Большие игроки – не такие быстрые. Моя идея, что с большими командами надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей. Большие игроки быстро устают, могут быть неловкими. Мы всегда говорим в раздевалке, что преимущество крупной команды заканчивается тогда, когда ты контролируешь шайбу и читаешь на три хода вперёд, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
