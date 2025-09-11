Ларионов — о тактике на габаритного соперника: большие игроки быстро устают

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о выборе тактики на победный матч с «Трактором» (5:2), учитывая габаритных игроков челябинского клуба.

— У игроков «Трактора» было преимущество в габаритах, это влияет на выбор тактики?

— Влияет. Большие игроки – не такие быстрые. Моя идея, что с большими командами надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей. Большие игроки быстро устают, могут быть неловкими. Мы всегда говорим в раздевалке, что преимущество крупной команды заканчивается тогда, когда ты контролируешь шайбу и читаешь на три хода вперёд, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.