Роман Ротенберг поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил «Чемпионат» с 20-летием.

«От всей души поздравляю интернет-издание Чемпионат.com с 20-летием! Я много лет лично знаю журналистов «Чемпионата», всегда отмечаю знание предмета, погруженность в процесс, любовь к нашему общему делу — развитию хоккея!

Желаю изданию процветания, творческих идей и новых побед. В том числе благодаря вам наш спорт становится интересным — именно потому, что вы его интересно освещаете! Большое спасибо за приглашение на праздник!» — написал Ротенберг.

