Результаты матчей ВХЛ на 11 сентября 2025 года

Сегодня, 11 сентября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 сентября 2025 года:

«Торпедо-Горький» — «Дизель» — 3:2 Б;

«Тамбов» — «СКА-ВМФ» — 2:3 ОТ;

«Химик» — «Кристалл» — 4:3 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».