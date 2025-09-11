Результаты матчей МХЛ на 11 сентября 2025 года

Сегодня, 11 сентября, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 сентября 2025 года:

«Толпар» — «Чайка» — 2:3;

«Ладья» — «Снежные Барсы» — 7:2;

МХК «Атлант» — «Крылья Советов» — 2:3;

«АКМ Новомосковск» — «Молот» — 4:5 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.