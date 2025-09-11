Sportsnet: НХЛ отстранила игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, до 1 декабря

НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) договорились, что пятеро игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, будут отстранены до 1 декабря, хотя у них будет возможность подписать контракты с клубами НХЛ уже с 15 октября. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по информации источников, игроки не будут обжаловать данное решение.

24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.

