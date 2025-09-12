Ice Girls прыгали на льду, вратарь «Северстали» сбивал Орлова. Фото поражения «Спартака»

11 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова забросил ответную шайбу. На восьмой минуте третьего периода Абросимов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.