Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало»

Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало»
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Георгиевым на один год с контрактом на сумму $ 825 тыс.

За карьеру Георгиев сыграл 303 матча за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах 2022/23 и 2023/24 в составе «Эвеланш» и был приглашён на Матч всех звёзд в 2024 году.

Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.

Материалы по теме
Капризов отклонил самый большой контракт в истории НХЛ! Или всё-таки нет?
Капризов отклонил самый большой контракт в истории НХЛ! Или всё-таки нет?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android