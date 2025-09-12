Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Георгиевым на один год с контрактом на сумму $ 825 тыс.

За карьеру Георгиев сыграл 303 матча за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах 2022/23 и 2023/24 в составе «Эвеланш» и был приглашён на Матч всех звёзд в 2024 году.

Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.