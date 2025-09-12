Скидки
12 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис

Новый клуб вратаря Георгиева в НХЛ, ЦСКА подписал 18-летнего бразильца. Главное к утру
Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт с клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз», ЦСКА перед закрытием трансферного окна пополнил став 18-летним хавбеком Энрике Кармо из бразильского «Сан-Паулу», 35-летний Фёдор Смолов и 39-летний Ари отметились голами в Фонбет Кубке России в составе медиакоманды «БроукБойз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало».
  2. ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Энрике Кармо.
  3. «БроукБойз» одолели «Леон Сатурн» в Кубке России, Смолов и Ари забили по голу.
  4. В России закрылось летнее трансферное окно.
  5. ЦСКА объявил о переходе полузащитника Матии Поповича из «Наполи».
  6. Экс-голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев перешёл в «Сочи».
  7. Экс-защитник «Спартака» Павел Маслов подписал контракт с песчанокопской «Чайкой».
  8. Московское «Торпедо» осуществило восемь сделок в последний день трансферного окна.
  9. Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак».
  10. СКА дома был сильнее «Трактора» и одержал первую победу в сезоне.
  11. «Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у минского «Динамо».
  12. Вероника Кудерметова проиграла 123-й ракетке мира во втором круге турнира в Гвадалахаре.
  13. Хромачёва вышла в полуфинал «пятисотника» в Гвадалахаре в паре, обыграв российский дуэт.
