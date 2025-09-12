Новый клуб вратаря Георгиева в НХЛ, ЦСКА подписал 18-летнего бразильца. Главное к утру

Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт с клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз», ЦСКА перед закрытием трансферного окна пополнил став 18-летним хавбеком Энрике Кармо из бразильского «Сан-Паулу», 35-летний Фёдор Смолов и 39-летний Ари отметились голами в Фонбет Кубке России в составе медиакоманды «БроукБойз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».