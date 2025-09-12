Скидки
Главная Хоккей Новости

«Пьяными можно было войти в зону». Квартальнов раскритиковал игроков минского «Динамо»

«Пьяными можно было войти в зону». Квартальнов раскритиковал игроков минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Нефтехимика» (3:4), где белорусский клуб упустил преимущество в три шайбы.

«Мы провели хороший первый период, и потом команду я почему-то не узнал. Просто все встали, перестали вообще всё делать — бороться, кататься. Из-за этого очень много потерь. Проиграли по делу. Хоккей — это борьба, игра «один в один», из каждого единоборства соперники выходили с шайбой. Они получили адреналинчик, и у них стало всё получаться.

Игра может перевернуться, но как перевернуть её обратно? К сожалению, у нас в этом плане некого выделить, все «слились». Мы должны любить хоккей, это наша работа. Нельзя взять и просто перестать бороться. У нас хорошая лига, нас наказали хорошие противники. Мы проиграли второй период со счётом 0:2, хотя имели столько большинства. Не войти в зону при «пять на три»… Я считаю, у нас в составе есть очень хорошие мастера. Сказал им, что в такой ситуации можно было и пьяными войти в зону, спокойно, даже не готовясь», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

