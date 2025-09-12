Жамнов ответил, когда в состав «Спартака» из ВХЛ вернутся Пашин и Беляев

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Северстали» (1:2) ответил на вопрос, когда в состав красно-белых из клуба ВХЛ «Химик» вернутся нападающие Александр Пашин и Александр Беляев.

– Пашин и Беляев сегодня играли за «Химик», и они там зажгли. Они вернутся в состав «Спартака»?

– Да, вернутся. У нас есть два дня на подготовку к следующему матчу, который мы обязаны выиграть перед нашими болельщиками. По составу мы определимся позже, но эти ребята вернутся, — приводит слова Жамнова «Спартака».

«Химик» одолел «Кристалл» по буллитам со счётом 4:3. Беляев оформил дубль, Пашин забил в основное время и отметился победным буллитом.