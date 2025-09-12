Скидки
Главная Хоккей Новости

Жамнов ответил, когда в состав «Спартака» из ВХЛ вернутся Пашин и Беляев

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Северстали» (1:2) ответил на вопрос, когда в состав красно-белых из клуба ВХЛ «Химик» вернутся нападающие Александр Пашин и Александр Беляев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Калдис, Чебыкин) – 11:39 (5x4)     1:1 Рубцов (Вишневский, Морозов) – 30:47 (5x4)     1:2 Абросимов (Танков, Грегуар) – 47:11 (5x5)    

– Пашин и Беляев сегодня играли за «Химик», и они там зажгли. Они вернутся в состав «Спартака»?
– Да, вернутся. У нас есть два дня на подготовку к следующему матчу, который мы обязаны выиграть перед нашими болельщиками. По составу мы определимся позже, но эти ребята вернутся, — приводит слова Жамнова «Спартака».

«Химик» одолел «Кристалл» по буллитам со счётом 4:3. Беляев оформил дубль, Пашин забил в основное время и отметился победным буллитом.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 3
Б
Кристалл
Саратов
1:0 Пашин (Лукьянцев, Наумов) – 01:06 (5x5)     1:1 Ларичев (Червонцев, Краснов) – 13:24 (5x5)     2:1 Беляев (Пашин, Мансуров) – 21:47 (5x4)     2:2 Червонцев (Краснов, Болдырев) – 29:18 (5x5)     3:2 Беляев (Лукьянцев, Пашин) – 36:12 (5x5)     3:3 Корягин (Подорожников) – 41:52 (5x5)     4:3 Пашин – 65:00    
