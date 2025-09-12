Жамнов ответил, когда в состав «Спартака» из ВХЛ вернутся Пашин и Беляев
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Северстали» (1:2) ответил на вопрос, когда в состав красно-белых из клуба ВХЛ «Химик» вернутся нападающие Александр Пашин и Александр Беляев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Калдис, Чебыкин) – 11:39 (5x4) 1:1 Рубцов (Вишневский, Морозов) – 30:47 (5x4) 1:2 Абросимов (Танков, Грегуар) – 47:11 (5x5)
– Пашин и Беляев сегодня играли за «Химик», и они там зажгли. Они вернутся в состав «Спартака»?
– Да, вернутся. У нас есть два дня на подготовку к следующему матчу, который мы обязаны выиграть перед нашими болельщиками. По составу мы определимся позже, но эти ребята вернутся, — приводит слова Жамнова «Спартака».
«Химик» одолел «Кристалл» по буллитам со счётом 4:3. Беляев оформил дубль, Пашин забил в основное время и отметился победным буллитом.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 3
Б
Кристалл
Саратов
1:0 Пашин (Лукьянцев, Наумов) – 01:06 (5x5) 1:1 Ларичев (Червонцев, Краснов) – 13:24 (5x5) 2:1 Беляев (Пашин, Мансуров) – 21:47 (5x4) 2:2 Червонцев (Краснов, Болдырев) – 29:18 (5x5) 3:2 Беляев (Лукьянцев, Пашин) – 36:12 (5x5) 3:3 Корягин (Подорожников) – 41:52 (5x5) 4:3 Пашин – 65:00
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
02:46
- 11 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:16
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:25
-
22:03
-
21:49
-
21:38
-
21:25