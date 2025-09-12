Сегодня, 12 сентября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» — «Адмирал»;

17:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;

19:30. «Торпедо» — «Лада»;

19:30. «Шанхайские Драконы» — «Локомотив»;

19:30. «Сочи» — ЦСКА.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.