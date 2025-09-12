Скидки
Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2025 года
Сегодня, 12 сентября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» — «Адмирал»;
17:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;
19:30. «Торпедо» — «Лада»;
19:30. «Шанхайские Драконы» — «Локомотив»;
19:30. «Сочи» — ЦСКА.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

