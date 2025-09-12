Сегодня, 12 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 12 сентября 2025 года (время московское):
15:00. «Рубин» — «Нефтяник»;
15:00. «Норильск» — «Буран»;
16:30. «Горняк-УГМК» — «Торос»;
16:30. «Челмет» — «Ижсталь»;
17:00. «Югра» — «Челны»;
19:00. АКМ — «Челны».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».