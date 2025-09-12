Расписание матчей МХЛ на 12 сентября 2025 года

Сегодня, 12 сентября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Стальные Лисы» — «Ирбис»;

18:30. «Локо» — МХК «Динамо» М;

18:30. «Алмаз» — Академия Михайлова.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.