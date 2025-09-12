Первый номер драфта НХЛ — 2025 высоко оценил игру Максима Шабанова

Первый номер драфта НХЛ — 2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высоко оценил игру форварда «островитян» Максима Шабанова.

«Он, очевидно, потрясающий и перспективный хоккеист. Играть с ним — одно удовольствие. Нужно постоянно показывать отличную игру, потому что такие ребята, как он, способны на серьёзные вещи», — приводит слова Шефера сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, Шабанов стал игроком «Айлендерс» в июле этого года. В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков в составе «Трактора». В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона по версии КХЛ.