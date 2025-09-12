NHLPA выступила с заявлением о решении НХЛ по хоккеистам канадской молодёжки

Ассоциация игроков НХЛ выступила с заявлением о решении лиги по хоккеистам канадской молодёжки. Ранее НХЛ отстранила игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, до 1 декабря.

«Мы рады, что Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд получат возможность возобновить свою карьеру в НХЛ. Игроки сотрудничали во время расследования. После их полного оправдания мы начали переговоры с НХЛ относительно возвращения игроков. Чтобы избежать затяжного спора, который привёл бы к дальнейшим задержкам, мы приняли решение, о котором лига объявила. Теперь мы считаем этот вопрос закрытым и с нетерпением ждём возвращения игроков», — сказано в заявлении NHLPA.

24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.