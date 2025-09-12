Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренера «Баффало» арестовали за вождение в нетрезвом виде с тремя детьми в машине

Тренера «Баффало» арестовали за вождение в нетрезвом виде с тремя детьми в машине
Аудио-версия:
Комментарии

4 сентября тренера по развитию игроков «Баффало Сэйбрз» Адама Мэйра арестовали за вождение в нетрезвом виде с тремя детьми в машине, сообщает TSN со ссылкой на судебные документы. После инцидента «Баффало» отправил специалиста в административный отпуск.

46‑летнему тренеру были предъявлены обвинения в вождении при отягчающих обстоятельствах в состоянии алкогольного опьянения с созданием угрозы безопасности ребёнка. Специалист был доставлен в полицейский участок и изначально отказался проходить проверку на алкотестере, но впоследствии согласился на процедуру. У него было выявлено более чем двукратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Мэйр провёл 11 сезонов в НХЛ, включая семь сезонов в составе «Сэйбрз». Должность тренера по развитию игроков в клубе он занимает с 2015 года.

Материалы по теме
Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android