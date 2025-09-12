Тренера «Баффало» арестовали за вождение в нетрезвом виде с тремя детьми в машине

4 сентября тренера по развитию игроков «Баффало Сэйбрз» Адама Мэйра арестовали за вождение в нетрезвом виде с тремя детьми в машине, сообщает TSN со ссылкой на судебные документы. После инцидента «Баффало» отправил специалиста в административный отпуск.

46‑летнему тренеру были предъявлены обвинения в вождении при отягчающих обстоятельствах в состоянии алкогольного опьянения с созданием угрозы безопасности ребёнка. Специалист был доставлен в полицейский участок и изначально отказался проходить проверку на алкотестере, но впоследствии согласился на процедуру. У него было выявлено более чем двукратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Мэйр провёл 11 сезонов в НХЛ, включая семь сезонов в составе «Сэйбрз». Должность тренера по развитию игроков в клубе он занимает с 2015 года.