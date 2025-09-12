Гросс — о поражении «Трактора»: у СКА мастеровитая команда, мы допустили много контратак

Защитник челябинского «Трактора» Джордан Гросс прокомментировал гостевое поражение от СКА (2:5) в Санкт-Петербурге.

«У СКА мастеровитая команда, мы допустили много контратак. Давать такие возможности сопернику нельзя. В таких моментах очень легко создавать голы с бросков в касание. Они сыграли хорошо, а мы были недостаточно дисциплинированы. Надо не допускать такого количества моментов против качественных команд, как СКА», — цитирует Гросса Metaratings.

В следующей игре СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.