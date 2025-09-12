Скидки
Гросс — о поражении «Трактора»: у СКА мастеровитая команда, мы допустили много контратак

Защитник челябинского «Трактора» Джордан Гросс прокомментировал гостевое поражение от СКА (2:5) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

«У СКА мастеровитая команда, мы допустили много контратак. Давать такие возможности сопернику нельзя. В таких моментах очень легко создавать голы с бросков в касание. Они сыграли хорошо, а мы были недостаточно дисциплинированы. Надо не допускать такого количества моментов против качественных команд, как СКА», — цитирует Гросса Metaratings.

В следующей игре СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.

