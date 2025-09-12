«Здорово наконец-то победить». Защитник СКА — о матче с «Трактором»

Защитник СКА Маркус Филлипс рассказал о первой в сезоне победе во встрече с «Трактором» (5:2).

— Наступило ли облегчение после первой победы в сезоне?

— Думаю, мы играли хорошо в первых двух матчах. Может, где-то нам не повезло, также были ошибки, которые нам дорого стоили. Но сегодня все кусочки пазла собрались воедино. Мы играли как единое целое, все 60 минут — не 55 или 50. Играли хорошо весь матч.

— СКА забросил четыре шайбы после атак с ходу. Игорь Ларионов говорил, что вам нужно чаще атаковать именно так?

— Думаю, в этом и был наш план на игру, и мы идеально воплотили его в жизнь. Все 60 минут мы играли, как хотели. Здорово наконец-то победить, — сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.