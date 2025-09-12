«Здорово наконец-то победить». Защитник СКА — о матче с «Трактором»
Защитник СКА Маркус Филлипс рассказал о первой в сезоне победе во встрече с «Трактором» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5) 2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5) 2:1 Дюбе – 27:12 (5x5) 3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5) 3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4) 4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5) 5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)
— Наступило ли облегчение после первой победы в сезоне?
— Думаю, мы играли хорошо в первых двух матчах. Может, где-то нам не повезло, также были ошибки, которые нам дорого стоили. Но сегодня все кусочки пазла собрались воедино. Мы играли как единое целое, все 60 минут — не 55 или 50. Играли хорошо весь матч.
— СКА забросил четыре шайбы после атак с ходу. Игорь Ларионов говорил, что вам нужно чаще атаковать именно так?
— Думаю, в этом и был наш план на игру, и мы идеально воплотили его в жизнь. Все 60 минут мы играли, как хотели. Здорово наконец-то победить, — сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
