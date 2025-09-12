Скидки
Хоккей

Филлипс: видим поддержку болельщиков. Это феноменально, в СКА организация мирового уровня
Защитник СКА Маркус Филлипс оценил поддержку домашних трибун и высказался об организации в армейском клубе.

— Прошла ваша первая игра в «Ледовом» в качестве игрока СКА. Каково это?
— Фантастически! Арена была забита, болельщики невероятно нас поддерживали. Большая честь играть здесь.

— Марат Хайруллин забил после вашего красивого прохода. Импровизировали в том моменте?
— Я видел, что за мной ехал игрок соперника, и понимал, что не смогу быстро нанести бросок. Знаю, что у Марата нюх на такие моменты, он умеет выгрызть шайбу в труднодоступных местах. Увидел, что он едет на пятак, и постарался доставить ему шайбу.

— Помогают ли такие победы обрести уверенность?
— Абсолютно. Также здорово было сыграть дома, когда болельщики на нашей стороне. Сыграть на «СКА Арене» также было невероятно. Мы видим поддержку, которую нам оказывают. Это феноменально, в СКА организация мирового уровня, — сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

