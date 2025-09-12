«Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 12 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между местным ХК «Сочи» и ЦСКА. Матч на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА на старте сезона не потерпел ни одного поражения, дважды победив. У «Сочи» в активе одно поражение и одна победа.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.