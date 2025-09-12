Скидки
Словацкий хоккеист «Адмирала» рассказал, что его удивило во Владивостоке

Словацкий защитник «Адмирал» Марио Грман высказался, как переносит длительные перелёты и рассказал, что во Владивостоке его удивила еда.

«Джетлаг — это как раз то, к чему нельзя привыкнуть. Ты просто стараешься как можно больше отдыхать, понимаешь, даешь своему телу высыпаться. Тренеры выстраивают график тренировок в зависимости от перелётов. Например, если мы возвращаемся во Владивосток, тренировки начинаются позже, чтобы мы могли поспать подольше. В прошлом году я с этим впервые столкнулся в такой форме, и у меня нет никакого секрета. Просто не нужно с этим бороться. Когда устал, просто отдохни и выспись.

Больше всего меня удивила еда! Здесь такие хорошие рестораны, и еда потрясающая. Здесь так много классных мест. И Русский остров, и эти два моста выглядят очень красиво. Я видел местный университет, огромный, кажется, самый большой в России. Да, это классный город, и я не могу дождаться, когда мы вернёмся», — цитирует Грмана ТАСС.

Официально
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким
