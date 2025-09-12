Скидки
Экс-форвард «Авангарда» Марк Верба стал игроком «Сочи»

Комментарии

Марк Верба стал игроком «Сочи». С 27-летним нападающим подписан односторонний контракт до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба южан.

В КХЛ форвард выступал за «Витязь», московское «Динамо», «Адмирал», «Спартак» и «Авангард», проведя в общей сложности 133 матча, в которых набрал 13 (8+5) очков. В прошедшем сезоне Марк Верба в составе «Авангарда» принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата и плей-офф, набрав в них 5 (1+4) очков.

«Сочи» после двух игр на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги провёл два матча — со «Спартаком» (3:4) и московским «Динамо» (3:2 Б).

