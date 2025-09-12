Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Играть за эту команду – потрясающее чувство». Голкипер Мартин – о выступлении за ЦСКА

«Играть за эту команду – потрясающее чувство». Голкипер Мартин – о выступлении за ЦСКА
Комментарии

Канадский вратарь ЦСКА Спенсер Мартин высказался об игре за армейский клуб в нынешнем сезоне КХЛ.

«Просто выйти на лёд – уже здорово, но играть за эту команду – невероятно весело и потрясающее чувство. Ребята поддерживают меня не только как вратаря, но и как человека, помогая адаптироваться к жизни здесь. Моя семья приехала два дня назад и была на игре, так что это особое время», — приводит слова Мартина «Советский спорт».

ЦСКА на старте сезона одержал две победы: над московским «Динамо» (6:2) и «Адмиралом» (1:0). В следующей игре подопечные Игоря Никитина в гостях сыграют с «Сочи». Игра состоится сегодня, 12 сентября.

Материалы по теме
ХК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android