Капитан СКА высказался о предложении «Шанхая» обменять атрибутику армейского клуба

Капитан СКА высказался о предложении «Шанхая» обменять атрибутику армейского клуба
Капитан СКА Сергей Плотников отреагировал на предложение «Шанхайских Драконов» обменять атрибутику армейского клуба.

«Интересно, весело. Почему нет? Хорошо, что появился второй клуб в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Есть сейчас некое дерби, даже в медиа. Это круто и только придаёт популярности хоккею в нашей стране», — приводит слова Плотникова ТАСС.

«Шанхайские Драконы» предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды.

«Не доверяйте незнакомцам». СКА, вероятно, отреагировал на акцию «Шанхая»
