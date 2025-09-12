«Игроки из НХЛ к нам не приедут, забудьте». Фетисов — о сборной США на турнире в России

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил идею приглашения сборной США на Кубок Первого канала.

«Посмотрим, как всё это будет реализовываться. Но игроки из НХЛ к нам точно не приедут, забудьте о них, не стоит даже работать в этом направлении. Чемпионат НХЛ даже на Олимпийские игры не прерывается, о чём тут можно говорить. Думаю, это исключено. Потому что календарь НХЛ — это неприкосновенная священная корова, в котором всё расписано заранее, включая интересы болельщиков, продажу абонементов и билетов на матчи. Может быть, это будет команда, составленная из американских игроков, которые выступают в европейских клубах», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча сборной России с командой США, и организация готова отправить американцам приглашение на Кубок Первого канала.