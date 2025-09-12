Скидки
Хоккей

Вратарь «Трактора» Дриджер: решение о переезде в Россию было сложным

Вратарь «Трактора» Дриджер: решение о переезде в Россию было сложным
Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер рассказал про своё решение о приезде в Россию.

— Когда вам поступило предложение из Челябинска, долго ли вы думали о переходе в КХЛ? Было ли трудно принять это решение?
— Решение было сложным. Я 11 сезонов играл в Северной Америке. Это был серьёзный шаг, и я не принимал его легкомысленно. Советовался со многими людьми. У меня есть два близких друга, которые уже играли за «Трактор». Джек Родевальд — он тоже из Виннипега, сейчас живёт в Калгари, мы постоянно видимся летом. Очень хороший друг. И Бадди Робинсон — мы были товарищами по команде, даже жили вместе, когда играли в системе «Оттавы». Я поговорил с ними обоими, и они сказали только хорошее о Челябинске, о лиге и, самое важное, об организации клуба. Это сильно облегчило решение, — цитирует Дриджера «ВсеПроСпорт».

