Защитник «Трактора» Телегин: старт сезона — не трагедия, цыплят по весне будем считать

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал старт сезона челябинского клуба. Напомним, команда потерпела три поражения в четырёх играх.

— Да, плохой старт, но мы всё равно будем искать свою игру, и мы найдем её. Это нормально, в принципе.

— Такое начало сезона — не трагедия?

— Да не может быть это трагедией, можно по-разному это трактовать. Как там говорят: цыплят по весне считают?

— По осени. Так что уже пора.

— А мы по весне будем считать. Самое главное же весной.

— Учитывая ещё и прошлогодний опыт команды?

— Да, да, как минимум, — цитирует Телегина «Спорт день за днем».

В следующей игре «Трактор» проведёт гостевую встречу с «Сочи» 14 сентября.