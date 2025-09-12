Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» Телегин: старт сезона — не трагедия, цыплят по весне будем считать

Защитник «Трактора» Телегин: старт сезона — не трагедия, цыплят по весне будем считать
Комментарии

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал старт сезона челябинского клуба. Напомним, команда потерпела три поражения в четырёх играх.

— Да, плохой старт, но мы всё равно будем искать свою игру, и мы найдем её. Это нормально, в принципе.

— Такое начало сезона — не трагедия?
— Да не может быть это трагедией, можно по-разному это трактовать. Как там говорят: цыплят по весне считают?

— По осени. Так что уже пора.
— А мы по весне будем считать. Самое главное же весной.

— Учитывая ещё и прошлогодний опыт команды?
— Да, да, как минимум, — цитирует Телегина «Спорт день за днем».

В следующей игре «Трактор» проведёт гостевую встречу с «Сочи» 14 сентября.

Материалы по теме
Вратарь «Трактора» Дриджер: решение о переезде в Россию было сложным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android