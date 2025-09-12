Скидки
Калинюк: меня бы посчитали сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса»

Калинюк: меня бы посчитали сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса»
Защитник Ак Барса» Уайатт Калинюк рассказал, как принимал решение о переходе в стан казанского клуба.

— Долго ли вы думали над предложением «Ак Барса»?
— Это было довольно простое решение. У меня много знакомых, кто играл в КХЛ. И они все в один голос говорили, что посчитали бы меня сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса». Потому что это действительно одна из лучших организаций в России. Повторюсь, я в восторге от города, клуба, здешней инфраструктуры, — приводит слова Калинюка «ТИ-Спорт».

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Калинюк за «Ак Барс» ещё не играл.

28-летний Калинюк в прошлом сезоне выступал за финский «Пеликанс». В 66 матчах он набрал 36 (10+26) очков. Выступал в АХЛ на протяжении четырёх сезонов, где всего отыграл 201 матч и набрал 78 (19+59) очков.

