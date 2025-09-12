Скидки
«Тесных консультаций вне льда не было». Танков — о работе с Ротенбергом в СКА

«Тесных консультаций вне льда не было». Танков — о работе с Ротенбергом в СКА
Комментарии

Нападающий «Северстали» Кирилл Танков рассказал о работе с Романом Ротенбергом в системе СКА.

«Во время работы в системе получал советы и подсказки от него, но тесных консультаций вне льда не было. Любые советы могут быть полезны, если правильно их воспринимать», — приводит слова Танкова «Советский спорт».

Ранее «Авангард» продлил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Танковым на два года и заключил договор с хоккейным клубом «Северсталь» об аренде форварда до конца сезона-2025/2026. Всего в Континентальной хоккейной лиге 23-летний нападающий провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

Комментарии
