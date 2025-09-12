Скидки
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник СКА и «Ак Барса» Юдин дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Салаватом»

Защитник Дмитрий Юдин дебютирует за «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 12 сентября, на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин) – 01:52 (5x5)     0:2 Мэйсек – 06:46 (5x5)    

Состав «Автомобилиста» на игру:

Фото: ХК «Автомобилист»

Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провёл семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешёл в СКА.

В общей сложности в активе новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности «+60».

