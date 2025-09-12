Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Трактора» Дриджер поделился впечатлениями от жизни в России

Вратарь «Трактора» Дриджер поделился впечатлениями от жизни в России
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер рассказал, что его удивило в России. Напомним, голкипер пополнил состав команды 17 июня 2025 года.

«Еще одно, что удивило – дети здесь постоянно на улице, играют, и это именно то, как я рос в Канаде. И это очень круто видеть. Никто не сидит в телефонах, все просто играют. Дети катаются в скейт-парке, все на самокатах, носятся туда-сюда. Сразу видно, что это сообщество, где ценится семья. Очень здорово это наблюдать. Нам это нравится», – приводит слова Дриджера «ВсеПроСпорт».

Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Бо́льшую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 встреч, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

Материалы по теме
Вратарь «Трактора» Дриджер: решение о переезде в Россию было сложным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android