Вратарь «Трактора» Дриджер поделился впечатлениями от жизни в России

Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер рассказал, что его удивило в России. Напомним, голкипер пополнил состав команды 17 июня 2025 года.

«Еще одно, что удивило – дети здесь постоянно на улице, играют, и это именно то, как я рос в Канаде. И это очень круто видеть. Никто не сидит в телефонах, все просто играют. Дети катаются в скейт-парке, все на самокатах, носятся туда-сюда. Сразу видно, что это сообщество, где ценится семья. Очень здорово это наблюдать. Нам это нравится», – приводит слова Дриджера «ВсеПроСпорт».

Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Бо́льшую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 встреч, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.