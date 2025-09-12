Скидки
Артюхин: отсутствие Ливо — не главная причина поражения «Трактора» в матче со СКА

Комментарии

Экс-нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал победу СКА над «Трактором» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

– Всё идёт по плану. Игроки постепенно притираются к новой тактике и философии игры тренерского штаба. Поэтому я считаю, что какие-то выводы на старте сезона делать не нужно. Так что нужно просто наблюдать за тем, как команда будет набирать обороты. СКА пока на правильном пути.

– «Трактор» вас не разочаровал своей игрой против петербуржцев?
– Тут тоже ничего пока удивительного – команда ещё не вошла в игровой режим, темп, демонстрируемый ими в прошлом сезоне. В принципе, у «Трактора» были и остаются большие амбиции, летом происходила перестройка, поэтому здесь, опять же, команде нужно дать время, а потом уже в негативном или позитивном ключе о ней рассуждать.

– Могло ли на «Тракторе» сказаться отсутствие Джоша Ливо?
– Не думаю, что это стало главной причиной итогового результата. Ливо сам ещё не до конца набрал форму. Я вообще не считаю, что отсутствие конкретно кого-то сказалось на челябинцах. Просто СКА в этот вечер был сильнее, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

