Артюхин: отсутствие Ливо — не главная причина поражения «Трактора» в матче со СКА

Экс-нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал победу СКА над «Трактором» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Всё идёт по плану. Игроки постепенно притираются к новой тактике и философии игры тренерского штаба. Поэтому я считаю, что какие-то выводы на старте сезона делать не нужно. Так что нужно просто наблюдать за тем, как команда будет набирать обороты. СКА пока на правильном пути.

– «Трактор» вас не разочаровал своей игрой против петербуржцев?

– Тут тоже ничего пока удивительного – команда ещё не вошла в игровой режим, темп, демонстрируемый ими в прошлом сезоне. В принципе, у «Трактора» были и остаются большие амбиции, летом происходила перестройка, поэтому здесь, опять же, команде нужно дать время, а потом уже в негативном или позитивном ключе о ней рассуждать.

– Могло ли на «Тракторе» сказаться отсутствие Джоша Ливо?

– Не думаю, что это стало главной причиной итогового результата. Ливо сам ещё не до конца набрал форму. Я вообще не считаю, что отсутствие конкретно кого-то сказалось на челябинцах. Просто СКА в этот вечер был сильнее, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».